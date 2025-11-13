Die Deutz-Aktie ist nach ihrem Höhenrausch im September mit rund 10 € wieder deutlich gesunken. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei knapp 8 €; das bedeutet aber immer noch eine Verdopplung des Jahresanfangskurses. Wie sind die weiteren Aussichten? Neue Strategie wirkt Litt der Konzern letztes Jahr noch unter einer deutlichen Ertragsschwäche, so ist das mittlerweile Geschichte. Mit dem Programm "Future Fit" wird das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de