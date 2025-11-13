Die Deutz-Aktie ist nach ihrem Höhenrausch im September mit rund 10 € wieder deutlich gesunken. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei knapp 8 €; das bedeutet aber immer noch eine Verdopplung des Jahresanfangskurses. Wie sind die weiteren Aussichten? Neue Strategie wirkt Litt der Konzern letztes Jahr noch unter einer deutlichen Ertragsschwäche, so ist das mittlerweile Geschichte. Mit dem Programm "Future Fit" wird das Unternehmen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.