Mit einem Kursgewinn von +7% ist die Cisco-Aktie am Donnerstagmorgen einsamer Spitzenreiter in den US-Leitindizes Dow Jones und S&P 500. Der Kurs des Netzwerkausrüsters setzt damit seinen jüngsten Aufwärtstrend fort und steigt auf ein neues Allzeithoch. Was steckt hinter dem Kurssprung und könnten Anleger noch mit weiteren Sprüngen nach oben rechnen? Unerwartet starke Quartalszahlen Auslöser des heutigen Kursgewinns ist das Zahlenwerk für das erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de