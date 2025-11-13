Nachdem es für die Alibaba-Aktie im bisherigen November fast kontinuierlich bergab ging, springt der Kurs des chinesischen Technologiekonzerns am Donnerstagmorgen um über +5% nach oben. Was steckt hinter dem Kurssprung und können Anleger jetzt wieder mit einer Aufwärtsbewegung rechnen? Von E-Commerce zu Künstlicher Intelligenz Alibaba verfolgt schon seit längerem die Strategie, seinen Schwerpunkt vom E-Commerce in Richtung Künstliche Intelligenz ...

