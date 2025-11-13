Valve schickt mit der Steam Machine eine eigene, stationäre Spielekonsole ins Rennen um die Marktführung. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg: Der Preis. Über den kann man derzeit aber nur spekulieren. Die neue Hardware-Offensive von Valve nimmt Gestalt an: Mit der Steam Machine, einem kompakten Spiele-PC für das Wohnzimmer, setzt das Unternehmen auf eine neue Produktkategorie. Einen konkreten Startpreis gibt Valve allerdings noch nicht bekannt. ...

