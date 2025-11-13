Cisco überrascht mit starken Quartalszahlen, hebt die Jahresziele an und meldet einen massiven Auftragsschub aus dem KI-Geschäft. Die Aktie springt nachbörslich sieben Prozent nach oben. Und die Leser von DER AKTIONÄR? Sie liegen mit einem erst letzte Woche vorgestellten Derivat schon 60 Prozent vorne. Jetzt heißt es handeln.Cisco liefert ab. Der Netzwerkriese steigerte im ersten Quartal den Umsatz auf 14,9 Milliarden Dollar, acht Prozent mehr als im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
