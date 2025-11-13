CATL hat sich einen neuen Großauftrag für seine wachstumsstarke Batteriespeichersparte gesichert. Mit einem Volumen von 200 Gigawattstunden ist es der bisher größte Auftrag der Sparte. Die in Shenzhen notierte Aktie springt am Donnerstag um 7,6 Prozent nach oben und kratzt am Allzeithoch.Kunde ist das chinesische Unternehmen HyperStrong, das die Zellen in eigenen Systemen verbauen will. Zusätzlich hat CATL mit HyperStrong eine strategische Kooperation von 2026 bis 2035 vereinbart. Die Aktien reagierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär