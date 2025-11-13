JD.com hat im dritten Quartal besser abgeliefert als erwartet und trotz steigender Kosten den Gewinn deutlich nach oben schrauben können. Nach den positiven Singles-Day-Zahlen kommen auch die Quartalszahlen am Markt gut an. Die Aktie von JD könnte damit möglicherweise das Schlimmste hinter sich haben.Der Konzern steigerte seine Erlöse um 15 Prozent auf umgerechnet rund 41,9 Milliarden US-Dollar. Damit lag JDs Umsatz über der Analystenschätzung von 41,4 Milliarden Dollar.Mit dem Umsatz sind jedoch ...

