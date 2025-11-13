Brenus Pharma, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das erstklassige In-vivo-Immuntherapien für solide Tumore entwickelt, gab die Bestellung von Olivera J. Finn, Distinguished Professor an der University of Pittsburgh School of Medicine, in seinen wissenschaftlichen Beirat (Scientific Advisory Board, SAB) bekannt.

Brenus stärkt durch diese strategische Ergänzung sein internationales SAB, während das Unternehmen seine proprietäre Stimulated Ghost Cell (SGC)-Plattform und seinen führenden Kandidaten STC-1010 im Hinblick auf die nächsten klinischen Meilensteine vorantreibt.

Prof. Finn, die weltweit für ihre bahnbrechenden Beiträge zur Tumorimmunologie anerkannt ist, hat maßgebliche Entdeckungen bei Tumorantigenen geleitet. Sie identifizierte das MUC1-Tumorantigen, einen Eckpfeiler der Krebsforschung, und entdeckte Cyclin B1 als vielversprechendes Ziel für die Anti-Krebs-Immuntherapie. Im Laufe ihrer Karriere hat sie über 220 von Fachkollegen begutachtete Publikationen verfasst und umfangreiche klinische Studien zu Bauchspeicheldrüsen-, Dickdarm-, Brust-, Prostata- und Lungenkrebs mitgeleitet.

Darüber hinaus fungierte sie als Präsidentin der American Association of Immunologists (AAI) und ist aktives Mitglied der American Association for Cancer Research (AACR) und der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) Sie war außerdem Mitglied in Studiengremien des NCI und gehörte dem Wissenschaftlichen Beirat des National Cancer Institute an, wo sie eine beratende Funktion zur strategischen Ausrichtung der Krebsforschung in den USA hatte.

Ihre Errungenschaften wurden mit prestigeträchtigen Auszeichnungen gewürdigt, darunter der AAI Lifetime Achievement Award (2016), der AACR Lloyd Old Cancer Immunology Prize (2017) und der SITC Richard V. Smalley Memorial Award (2019), eine Anerkennung, die Ärzten und Wissenschaftlern vorbehalten ist, die einen bedeutenden Beitrag zur Forschung im Bereich der Krebsimmuntherapie geleistet haben.

"Die Stimulated Ghost Cell-Plattform von Brenus ist eine bahnbrechende Entwicklung, um kritischen Herausforderungen in der Immuntherapie zu begegnen. Ich freue mich darauf, meine Expertise einzubringen, um diese Wissenschaft zu beschleunigen und zur Validierung von STC-1010 als transformative Therapie beizutragen", sagte Prof. J. Finn.

Brenus Pharma unternimmt derzeit die nächsten Schritte in der klinischen Entwicklung seinen erstklassigen Immuntherapie-Kandidaten STC-1010, einschließlich der Expansion in die USA. Der SAB spiegelt die Ambition von Brenus wider, ein globales Netzwerk wissenschaftlicher Berater aufzubauen, die das Unternehmen in seinem Engagement für die Transformation der Krebsbehandlung unterstützen.

Über Brenus Pharma

Brenus Pharma entwickelt eine Standardplattform, die neuartige Modalitäten in der Immunonkologie vorantreibt. Diese hochmoderne Präzisionstechnologie ahmt die Expression von Tumorproteinen nach und macht sie für das Immunsystem sichtbar, wodurch eine multispezifische In-vivo -Immunantwort gegen sich entwickelnde Tumorzellen ermöglicht wird.

