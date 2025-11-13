Anzeige
Donnerstag, 13.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uranpreis steigt deutlich - Diese Aktie könnte vom neuen US-Atomprogramm profitieren
13 November 2025
LONDON, United Kingdom, November 13

COMPANY ANNOUNCEMENT

For Immediate Release

13 November 2025

Fidelity UCITS ICAV

RE: Dividends

The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 20 November 2025, record date as of the 21 November 2025 & payment date is the 28 November 2025:

Share Class Description

ISIN

Per Share Rate

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BYXVGZ48

0.043701

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF GBP Income ETF Shares

IE00BYV1YF22

0.040717

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE00BYV1YH46

0.037951

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF CHF Income ETF Shares

IE00BMG8GR03

0.033318

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BYXVGX24

0.044170

FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE00BYSX4176

0.020178

FIDELITY EMERGING MARKET QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BYSX4739

0.046259

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF - USD Income ETF Shares

IE00BM9GRM34

0.050014

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF - USD Income Hedged ETF Shares

IE0005E8N9I1

0.063638

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BM9GRP64

0.065118

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF EUR HEDGED Income ETF Shares

IE0007L3IJF6

0.079897

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE0006OIQXE9

0.084517

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE0006KNOFD1

0.075417

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000B8VAQZ8

0.078638

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000IF0HTJ9

0.051622

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR HEDGED Income ETF Shares

IE000G4ONBO6

0.050454

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD HEDGED Income ETF Shares

IE000PN9NSC6

0.051957

Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE000HDEYKM3

0.063901

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000JJQ6248

0.069457

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR HEDGED Income ETF Shares

IE0001DM7O60

0.068509

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000ARLR807

0.084725

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR HEDGED Income ETF Shares

IE000FK14CA5

0.083980

Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE000VQZQ963

0.042594

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF JPY Income ETF Shares

IE000B5UZSG9

6.752689

Enquiries:

Matheson LLP
Phone: +353 1 232 2000


