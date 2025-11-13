Fidelity UCITS ICAV - RE: Dividends
LONDON, United Kingdom, November 13
13 November 2025
Fidelity UCITS ICAV
RE: Dividends
The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 20 November 2025, record date as of the 21 November 2025 & payment date is the 28 November 2025:
Share Class Description
ISIN
Per Share Rate
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BYXVGZ48
0.043701
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF GBP Income ETF Shares
IE00BYV1YF22
0.040717
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE00BYV1YH46
0.037951
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF CHF Income ETF Shares
IE00BMG8GR03
0.033318
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BYXVGX24
0.044170
FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE00BYSX4176
0.020178
FIDELITY EMERGING MARKET QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BYSX4739
0.046259
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF - USD Income ETF Shares
IE00BM9GRM34
0.050014
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF - USD Income Hedged ETF Shares
IE0005E8N9I1
0.063638
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BM9GRP64
0.065118
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF EUR HEDGED Income ETF Shares
IE0007L3IJF6
0.079897
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE0006OIQXE9
0.084517
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE0006KNOFD1
0.075417
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000B8VAQZ8
0.078638
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000IF0HTJ9
0.051622
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR HEDGED Income ETF Shares
IE000G4ONBO6
0.050454
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD HEDGED Income ETF Shares
IE000PN9NSC6
0.051957
Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE000HDEYKM3
0.063901
Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000JJQ6248
0.069457
Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR HEDGED Income ETF Shares
IE0001DM7O60
0.068509
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000ARLR807
0.084725
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR HEDGED Income ETF Shares
IE000FK14CA5
0.083980
Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE000VQZQ963
0.042594
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF JPY Income ETF Shares
IE000B5UZSG9
6.752689
Enquiries:
