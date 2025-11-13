HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Beteiligungsgesellschaft habe mit einem überraschend starken bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) zu überzeugen gewusst, schrieb Christian Sandherr am Donnerstag im Nachgang jüngster Quartalszahlen. Dies sei trotz Gegenwinds von den Rohstoffpreisen gelungen./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0006200108

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.