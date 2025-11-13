Eignen sich KI-gesteuerte Roboter für den allgemeinen Einsatz? Erste Studienergebnisse sind alarmierend: Die KI-Modelle stellen demnach ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, weil sie etwa Einschüchterung per Messer für "akzeptabel" halten. Die Entwicklung von KI-gesteuerten humanoiden Robotern schreitet voran, auch wenn es immer wieder zu Pannen kommt, wie erst kürzlich beim russischen Modell AIdol. Für viel Aufmerksamkeit hatte auch ein Fall aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
