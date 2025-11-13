Eignen sich KI-gesteuerte Roboter für den allgemeinen Einsatz? Erste Studienergebnisse sind alarmierend: Die KI-Modelle stellen demnach ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, weil sie etwa Einschüchterung per Messer für "akzeptabel" halten. Die Entwicklung von KI-gesteuerten humanoiden Robotern schreitet voran, auch wenn es immer wieder zu Pannen kommt, wie erst kürzlich beim russischen Modell AIdol. Für viel Aufmerksamkeit hatte auch ein Fall aus ...

