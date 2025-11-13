Delaware (www.anleihencheck.de) - Globale Wandelanleihen haben auch im dritten Quartal von der weltweiten Aktienrallye profitiert und ihre Stärke als defensive, aber wachstumsorientierte Anlageklasse unter Beweis gestellt, so die Experten von Lazard Asset Management."Seit Jahresbeginn hätten sich globale Wandelanleihen und Aktien vergleichbar entwickelt - und dies trotz des defensiveren Risikoprofils der Wandler", sage Arnaud Brillois, Portfoliomanager und Leiter des Global Convertible Teams bei Lazard Asset Management. Gleichzeitig hätten Wandelanleihen die Renditen anderer anleiheähnlicher Assetklassen deutlich übertroffen. Brillois sei überzeugt: Die positive Entwicklung der vergangenen Monate sei erst der Anfang eines neuen Zyklus. ...

