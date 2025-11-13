London (www.fondscheck.de) - HANetf hat den Future of Defence Screened UCITS ETF (Ticker: NATE) aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Es handelt sich dabei um den zweiten Verteidigungs-ETF von HANetf, der gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel-8-Produkt klassifiziert ist. Zuvor wurde bereits der Future of European Defence UCITS ETF (Ticker: ARMY) als erster Artikel-8-Verteidigungs-ETF Europas lanciert. ...

