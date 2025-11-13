Das "Team Sauberes Karlsruhe" (TSK) hat seit Kurzem sieben neue E-Müllwagen vom Typ Mercedes-Benz eEconic für die Abfall- und Sperrmüllentsorgung im Einsatz. Für elf weitere baugleiche Fahrzeuge liegt dem Hersteller bereits ein Folgeauftrag vor, sodass sich bald 18 E-Müllwagen in Karlsruhe tummeln. Die sieben elektrischen Abfallsammelfahrzeuge sind seit wenigen Wochen im gesamten Karlsruher Stadtgebiet im Einsatz - gebietsspezifische Einschränkungen ...

