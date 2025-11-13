Toyota hat in Liberty im US-Bundesstaat North Carolina sein erstes Batterie-Werk außerhalb Japans in Betrieb genommen. An dem Standort sollen 5.100 Jobs entstehen und Stromspeicher für Batterie-Elektroautos, aber auch für Hybridautos gefertigt werden. Toyota hat eine neue Batteriefabrik in North Carolina in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um die erste dieser Art außerhalb Japans. Das Werk befindet sich in der Umgebung der Kleinstadt Liberty ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.