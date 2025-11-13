© Foto: Dall-ECathie Woods Ark Invest nutzt den Absturz von Circle nach starken Quartalszahlen für einen Zukauf und setzt trotz Marktunsicherheiten klar auf eine Erholung.Ein markanter Ausverkauf der Circle-Aktie hat Cathie Woods Ark Invest dazu gebracht zuzugreifen. Die Investmentgesellschaft erwarb laut neuen Offenlegungen am Mittwoch Circle-Papiere im Wert von insgesamt 30,5 Millionen US-Dollar, nachdem die Aktie nach der Quartalsbilanz 12,2 Prozent einbüßte und bei 86,30 US-Dollar schloss. Die Käufe erfolgten breit gestreut über drei börsengehandelte Fonds von Ark Invest. Der ARK Innovation ETF erwarb Anteil von 245.830 Circle-Aktien, ARK Next Generation Internet ETF erwarb 70.613 Aktien und ARK …Den vollständigen Artikel lesen ...
