Die SMA Solar Technology AG (S92) steigerte in den ersten neun Monaten 2025 den Konzernumsatz auf 1.134,7 Mio. € (9M24: 1.059,7 Mio. €). Treiber ist die Division Large Scale & Project Solutions mit 953,4 Mio. € Umsatz (+24,8 %). Dagegen leidet Home & Business Solutions unter schwacher Nachfrage und massivem Preisdruck: 181,3 Mio. € (-38,7 %).Auf Ergebnisebene drücken Wertminderungen, Vorratsschrottungen und Rückstellungen (brutto 146 Mio. €) sowie Forderungswertberichtigungen (7,5 Mio. €) - trotz positiver Sondereffekte (18 Mio. €). Das EBITDA inkl. Einmaleffekte fällt auf -16,9 Mio. € (9M24: ...

