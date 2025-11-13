Das neue PC-Gehäuse vereint modulare Flexibilität mit einem klaren Design für einfache Konstruktionen und ein elegantes Erscheinungsbild

Cooler Master, ein weltweit führender Anbieter von PC-Komponenten und technischen Lifestyle-Lösungen, hat heute das MasterFrame 400 Mesh vorgestellt, ein kompaktes PC-Gehäuse, das das charakteristische MasterFrame-Design in einem zugänglicheren, schreibtischfreundlichen Format präsentiert.

MasterFrame 400 Mesh shown with V4 3DHP air cooler.

Das MasterFrame 400 Mesh bietet die Modularität von FreeForm 2.0 in einer vereinfachten Bauweise. Es bietet eine doppelte Ausrichtung für vertikale oder horizontale Aufstellungen, repositionierbare Halterungen und einen für Mesh optimierten Luftstrom, sodass Builder das Layout und die Thermik mit Zuversicht anpassen können. Das Ergebnis ist eine kompakte Grundfläche, die dennoch leistungsstarke Hardware unterstützt.

Das Gehäuse wurde für Micro-ATX- und Mini-ITX-Systeme entwickelt und unterstützt leistungsstarke Komponenten ohne Einschränkungen. Builder können GPUs mit einer Länge von bis zu 390 mm und Luftkühler mit einer Höhe von bis zu 190 mm installieren. Der Kühlungs-Headroom ist umfangreich und unterstützt bis zu neun Lüfter und mehrere Radiatoren, einschließlich oben montierter 360-mm-Optionen. Eine durchgehende Frontblende aus Mesh maximiert die Luftzufuhr, während eine Seitenblende aus gehärtetem Glas für ein klares, elegantes Erscheinungsbild sorgt.

Moderne Konnektivität ist integriert. Die Front-E/A-Schnittstellen umfassen USB 3.2 Gen 2x2 Typ C, zwei USB 3.2 Gen 1 Typ A und eine 3,5-mm-Audio-Kombibuchse. Ein vorinstallierter SickleFlow 120 mm ARGB-Lüfter sorgt für sofortigen Luftstrom und Beleuchtung, sodass auch unerfahrene Nutzer mit weniger Schritten loslegen können.

"Das MasterFrame 400 Mesh soll die Hürden für kreative Konstruktionen senken", erklärte Wei Yang, General Manager von Cooler Master North America. "Sie brauchen weder ein großes Gehäuse noch fortgeschrittene Kenntnisse, um sich mit modularem Design zu beschäftigen. Auf diese Weise wird die MasterFrame-Idee einem größeren Publikum auf eine Weise nähergebracht, die angeleitet, intuitiv und unterhaltsam ist."

Das MasterFrame 400 Mesh verbindet FreeForm 2.0 und Thermal Excellence, zwei Design-Themen von Cooler Master für dieses Jahr. Die benutzerfreundliche Modularität spiegelt das Versprechen von FreeForm wider, eine praktische Anpassung zu ermöglichen. Die großzügige Kühlungsunterstützung und das Mesh-First-Design verstärken die thermische Exzellenz, indem sie selbst auf engstem Raum mehr Luft mit weniger Hindernissen bewegen.

Wesentliche Merkmale

Kompakte Form, volles Potenzial : Unterstützung für Micro-ATX und Mini-ITX mit Kompatibilität zu Komponenten in voller Größe.

: Unterstützung für Micro-ATX und Mini-ITX mit Kompatibilität zu Komponenten in voller Größe. Mesh-optimierter Luftstrom : Vorderseite vollständig aus Mesh sowie Unterstützung für bis zu neun Lüfter und mehrere Radiatoren, einschließlich 360 mm.

: Vorderseite vollständig aus Mesh sowie Unterstützung für bis zu neun Lüfter und mehrere Radiatoren, einschließlich 360 mm. Leistungsstarke Passform : Unterstützt 390-mm-GPUs und 190-mm-CPU-Luftkühler.

: Unterstützt 390-mm-GPUs und 190-mm-CPU-Luftkühler. Präsentationsästhetik : Hochwertige Aluminiumakzente, abgerundete Kanten und Seitenwand aus gehärtetem Glas.

: Hochwertige Aluminiumakzente, abgerundete Kanten und Seitenwand aus gehärtetem Glas. Moderne E/A und ARGB : USB 3.2 Gen 2x2 Typ C, zwei USB 3.2 Gen 1 Typ A, 3,5-mm-Kombibuchse und ein vorinstallierter SickleFlow 120-mm-ARGB-Lüfter.

: USB 3.2 Gen 2x2 Typ C, zwei USB 3.2 Gen 1 Typ A, 3,5-mm-Kombibuchse und ein vorinstallierter SickleFlow 120-mm-ARGB-Lüfter. Verfügbar in zwei Farben: Silber und Schwarz.

Das MasterFrame 400 Mesh wurde für Gamer, Content-Ersteller und Entwickler konzipiert, die das MasterFrame-Erlebnis in einem kompakten Gehäuse wünschen, das einfacher einzurichten und aufzurüsten ist. Es ist das zugänglichste Modell der MasterFrame-Familie und vereint Luftstrom, Kompatibilität und Präsentation in einem stilvollen Design.

Verfügbarkeit

Das MasterFrame 400 Mesh wird über autorisierte Händler und Vertriebspartner vertrieben. Die Verfügbarkeit variiert je nach Region. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.coolermaster.com/en-global/products/masterframe-400-mesh/

Über Cooler Master:

Cooler Master wurde im Jahr 1992 gegründet und ist eine Marke, die leistungsstarke PC-Komponenten und Peripheriegeräte anbietet. Das Unternehmen kann auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in der Branche zurückblicken: Vom ersten PC-Gehäuse aus Aluminium bis hin zu unseren bahnbrechenden Kühltechnologien ist das Ziel von Cooler Master stets, technologische Grenzen zu überwinden und den Status quo in Frage zu stellen. Wir konzentrieren uns darauf, eine Community für Menschen zu schaffen, die den Mut haben, sich von der Masse abzuheben und ihre kreative Identität zu leben. Ganz gleich, ob neue Entwickler den PC als Medium zur Selbstdarstellung nutzen oder Hardcore-Gamer ihre Battle Stations einrichten, um ihren Lieblingscharakteren Ehre zu erweisen, wollen wir als Marke neue Maßstäbe setzen, indem wir innovative Produkte für außergewöhnliche Menschen entwickeln, die diese nach ihren eigenen Vorstellungen aufbauen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.coolermaster.com und folgen Sie uns auf Instagram, Discord und Facebook.

