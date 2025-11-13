FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Andy Chu am Donnerstag. Der Mittelwert der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr liege um zehn Prozent über der aktuellen Konsensschätzung./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HLAG475





© 2025 dpa-AFX-Analyser