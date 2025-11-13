Krisenmetall: Der Sturm kommt - sichern Sie jetzt Ihr Vermögen!

Anzeige / Werbung

Die Ruhe trügt. Während Politik und Medien noch versuchen, Optimismus zu verbreiten, rumort es längst unter der Oberfläche des globalen Finanzsystems.

Schuldenlawinen, geopolitische Machtverschiebungen, zerfallende Währungsräume - all das sind keine Zukunftsszenarien, sondern Realität. Und wie schon so oft in der Geschichte formt sich in solchen Zeiten ein alter, verlässlicher Schutzschild heraus: Gold, genauer: Physisches Gold.

Doch diesmal geht es um mehr als Inflationsschutz. Es geht um Vermögensrettung bei einem immer wahrscheinlich werdenden Weltsystemcrash.

Warum die Zeit für physisches Gold gekommen ist



Gold wurde in den letzten Jahrzehnten künstlich kleingehalten. Doch nun endet diese Phase abrupt. Staaten rund um den Globus tauschen US-Staatsanleihen gegen Gold, die geopolitischen Spannungen verschärfen sich, das Vertrauen in Papiergeld erodiert.

Der Goldpreis kehrt zu seiner wahren Rolle als globale Reservewährung zurück.

Analysen deuten auf Kursniveaus von 10.000 US-Dollar pro Feinunze hin, langfristig sogar darüber hinaus!

Und während der Möglichkeit besteht, dass Immobilien enteignet und Konten eingefroren werden können sowie der Euro in eine neue Phase der Krise taumeln kann,

bleibt Gold das einzige Vermögen, das nicht bankrottgehen kann.

Liechtenstein: Der neue sichere Hafen Europas



Doch physisches Gold allein reicht nicht. Entscheidend ist, wo es liegt.

Die Schweiz hat ihr Bankgeheimnis verloren und mit dem Zusammenbruch der Credit Suisse ihr Sicherheitsversprechen gleich mit.

Liechtenstein hingegen steht heute dort, wo die Schweiz vor 30 Jahren stand:

ein hochregulierter, politisch stabiler, wirtschaftlich unabhängiger Premium-Finanzplatz - außerhalb der EU, aber innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.



Ihre Vorteile:

Politisch & wirtschaftlich stabil

Höchste Standards bei Regulierung, Aufsicht und Anlegerschutz

Goldverwahrung in abgesicherten Tresoren

Diskretion & Privatsphäre auf erstklassigem Niveau

Zugang zu professionellen Verwahrstrukturen

Kurz: Liechtenstein ist die neue Schweiz, nur sicherer.

Der PI Physical Gold Fund SB - Ihr direkter Zugang zu physischem Gold in Liechtenstein



Mit dem PI Physical Gold Fund SB (ISIN: LI1439616783)* erhalten Anleger das, was der Finanzmarkt sonst kaum bietet:

Ihre Vorteile auf einen Blick:

? Investition in echtes, physisches Gold

? Verwahrung in Liechtenstein - außerhalb der EU, außerhalb des Eurosystems

? Professionelle Lagerung, Versicherung & Management inklusive

? Niedrige Gebühren von nur 0,95% p.a.

? Kein Mindestinvestment - auch als Sparplan möglich

? Zusammenarbeit mit Top-Instituten wie der Liechtensteinischen Landesbank

? Auf Wunsch: Auslieferung des Goldes in Barrenform



Damit kombinieren Sie das Beste aus zwei Welten:

die Sicherheit von physischem Gold und die Stabilität Liechtensteins.

Wer jetzt nicht handelt, handelt zu spät!

Die nächsten Jahre werden entscheiden, wer sein Vermögen schützt - und wer es verliert. Gold ist kein Investment mehr, Gold ist jetzt eine Notwendigkeit.

*Transparenzhinweis: Insgesamt fallen für das Produkt laut Prospekt Kosten in Höhe von 0,95% p.a. an. Die Smartbroker AG erhält daraus ebenfalls eine Vergütung.

