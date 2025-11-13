Münster (ots) -Laut einer aktuellen Analyse des Verbraucherportals StromAuskunft.de sind die Strompreise für Neuverträge in den vergangenen Monaten deutlich gefallen. Während der günstigste Tarif für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh im August noch bei rund 28 Cent pro Kilowattstunde lag, beträgt er im November nur noch 23,34 Cent - ein Rückgang von rund 19 Prozent.Ähnliche Preise zuletzt im Oktober 2024 - erneuter Anstieg möglichÄhnlich günstige Preise für Neukunden wurden zuletzt im Oktober 2024 beobachtet. Damals fielen die Stromtarife kurzfristig auf rund 23 Cent pro Kilowattstunde, bevor sie im weiteren Jahresverlauf wieder spürbar anzogen. Ein vergleichbarer Verlauf ist auch in diesem Winter möglich: Die dunkle Jahreszeit steht erst bevor, und längere windarme Phasen könnten erneut zu einer sogenannten Dunkelflaute führen - mit entsprechend steigenden Strommarktpreisen. Für anhaltenden Preisrückgang spricht insbesondere der bereits absehbare deutliche Rückgang der Netzentgelte im Jahr 2026."Die Netzentgelte machen rund ein Viertel des Strompreises aus. Ihr geplanter deutlicher Rückgang ist ein spürbarer Hebel für sinkende Endkundenpreise", erklärt Dr. Jörg Heidjann, Diplom-Physiker und Energieexperte von StromAuskunft.de.Jetzt wechseln - mit dem kostenlosen Premium-Wechselservice von StromAuskunft.deDa die aktuellen Marktpreise so niedrig sind wie zuletzt im Herbst 2024 sollten Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt handeln. StromAuskunft bietet dazu einen kostenlosen Premium Wechselservice an, der von Stiftung Warentest (Finanztest 09/2025) als Spitzenreiterund damit bester kostenloser Wechselservice ausgezeichnet wurde.StromAuskunft.de ist ein TÜV-geprüftes Vergleichsportal für Strom und Gas und wurde von Stiftung Warentest (Finanztest 09/2025) als Spitzenreiter und damit bester kostenloser Wechselservice ausgezeichnet. Seit 1999 unterstützt das Portal Verbraucherinnen und Verbraucher beim einfachen, sicheren und transparenten Anbieterwechsel.Pressekontakt:Ansprechpartner:Dr. Jörg HeidjannTel.:01711401388E-Mail: heidjann@stromauskunft.deWeb: https://www.stromauskunft.de/Original-Content von: Stromauskunft.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58601/6157667