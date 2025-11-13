Die Q3-Performance von Delivery Hero entsprach insgesamt den Erwartungen, wobei der Umsatz leicht höher ausfiel und das zugrunde liegende Wachstum stabil geblieben ist. Der GMV stieg im Jahresvergleich um +7% auf vergleichbarer Basis, und erste Daten für das Q4 zeigen bereits eine deutliche Beschleunigung, da Südkorea im Oktober wieder ein Wachstum verzeichnete. Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um +22% auf vergleichbarer Basis, unterstützt durch eine starke Expansion im eigenen Lieferservice, AdTech und Abonnements. Die Brutto-Marge verbesserte sich um +40 Basispunkte, zudem sank die SG&A-Quote. Regional zeigten Europa, MENA und die Americas ein solides Momentum, während Asien auf eine Erholung im Q4 positioniert ist. Die Prognose wurde vollständig bestätigt. Bei unveränderten Schätzungen halten wir an unserer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von 43,00 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/delivery-hero-se





