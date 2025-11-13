EQS-News: ZPMC / Schlagwort(e): Produkteinführung

SHANGHAI, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 8. November fand auf der Changxing-Insel in Shanghai die 2025 ZPMC Supplier Conference & Inauguration Ceremony of the Smart Port Machinery Industry Alliance statt. Unter dem Motto "Connecting for Innovation, Uniting for Shared Success" markierte die Veranstaltung auch den offiziellen Start der Alliance, deren erste 39 Gründungsmitglieder offiziell anerkannt wurden. ZPMC wird den Vorsitz der Allianz übernehmen, während die Shanghai Changxing Enterprise Group als Generalsekretär fungieren wird. Die beiden Organisationen werden eng zusammenarbeiten, um das Wachstum des Sektors für intelligente Hafenmaschinen durch die Bildung von Industrieclustern zu beschleunigen. Während der Konferenz gab das Bündnis eine gemeinsame Erklärung ab, in der vier Schwerpunktbereiche genannt werden: Schaffung eines offenen und kooperativen industriellen Umfelds, das den gemeinsamen Erfolg fördert, Einrichtung von Mechanismen für die gemeinsame Entwicklung und die Integration von Ressourcen, Förderung der intelligenten Entwicklung von Hafenmaschinen und Aufbau eines kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen Ökosystems. In der Erklärung werden alle Akteure der gesamten Wertschöpfungskette aufgefordert, zum Übergang der Branche zu einer fortschrittlichen, intelligenten, nachhaltigen und integrierten Entwicklung beizutragen und ihr Fachwissen und ihre Ressourcen zu bündeln, um kontinuierliche Innovation und operative Spitzenleistungen im globalen Hafensektor zu unterstützen. Die Insel Changxing entwickelt sich zu einem modernen Schiffbaustandort von Weltrang, der für seine Fähigkeit bekannt ist, die "drei Kronjuwelen" des Schiffbaus - Flugzeugträger, große Kreuzfahrtschiffe und Flüssiggastanker - zu produzieren und gleichzeitig die Marke "Made in Changxing" für wichtige nationale Verteidigungs- und Industrieprojekte zu etablieren. Die Region spielt eine führende Rolle bei Shanghais Bestreben, ein hochmodernes Fertigungszentrum von Weltrang zu schaffen, das sich dem Schiffbau und der Meerestechnik verschrieben hat. Die Smart Port Machinery Alliance wird als Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit dienen, um das industrielle Ökosystem der Insel zu unterstützen und die Widerstandsfähigkeit der Liefer- und Wertschöpfungsketten zu verbessern. Es wird erwartet, dass diese Initiative die Grundlage für ein langfristiges Wachstum in den Bereichen Schiffbau und Meerestechnik stärken wird. Als weltweit führendes Unternehmen in der Hafen- und Schwermaschinenherstellung wird ZPMC sein umfassendes Know-how in den Bereichen Forschung, Technik, Produktion und Lifecycle-Services für intelligente Hafenlösungen einsetzen. Das Unternehmen wird die Allianz bei der Koordinierung von Ressourcen in der gesamten Lieferkette leiten und mit führenden Forschungsinstituten und Universitäten zusammenarbeiten, um die strategische Zusammenarbeit und technologische Innovation zu stärken. Diese Bemühungen zielen darauf ab, gemeinsame Ziele, kollektive Innovationen und koordiniertes Wachstum zu erreichen - und damit letztlich ein integriertes Ökosystem zu schaffen, das Forschung, Produktion, Dienstleistungen und Innovation miteinander verbindet und zur nachhaltigen Entwicklung der globalen Hafen- und Meerestechnikbranche beiträgt. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/china-changxing-island-smart-port-machinery-industry-alliance-offiziell-gegrundet-302614416.html



