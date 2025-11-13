Ein neues Vibe-Coding-Tool sorgt für Aufsehen unter Programmierer:innen. Denn die Verantwortlichen dahinter überbrücken die Zeit, in der User:innen auf die KI-Antworten warten müssen, mit Tiktok, Tinder und Glücksspiel. Wie ernst gemeint ist das Tool wirklich? Seitdem der Trend Vibe-Coding aufgekommen ist, versuchen diverse Unternehmen, das perfekte KI-Tool für den Job bereitzustellen. Dabei geht es häufig darum, das effizienteste, schnellste oder ...

