Es ist ein Werkzeug, das Forschende den "Heiligen Gral" nennen. Es soll helfen, das Klima zu verstehen, indem es das Wetter auf den Kilometer genau simuliert - global und für das gesamte System. Forscher:innen des Max-Planck-Instituts (MPI) für Meteorologie in Hamburg ist ein lange erwarteter Durchbruch gelungen. Unter der Leitung des Forschers Daniel Klocke haben sie die erste globale Simulation des gesamten Erdsystems in einer Auflösung von 1,25 ...

