Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten hat sich - wenn auch mit erhöhter Volatilität zur Monatsmitte - fortgesetzt und wurde mit neuen Höchstständen bestätigt, so Karin Kunrath, Chief Investment Officer von Raiffeisen Capital Management.Diese ungebrochen positive Entwicklung führe verbunden mit der ambitionierten Bewertung bei den großen US-Wachstumsaktien oftmals zur kritischen Beschreibung "priced for perfection". Die Rahmenbedingungen seien wohl nicht perfekt, wenn es in den USA den längsten Government Shutdown der Geschichte gebe und damit auch ein gewisses Vakuum an Wirtschaftsdaten entstehe, Nachrichten über einzelne Kreditausfälle Schlagzeilen machten oder ein neuer Schlagabtausch im globalen Handelskonflikt Sorgen über die Lieferketten in kritischen Bereichen nähre. Auch skeptische Wortmeldungen von manchen Expert:innen hinsichtlich der massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur und der erwarteten Produktivitätszuwächse durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz würden daran erinnern, dass der aktuelle Megatrend immer wieder auch kritisch zu hinterfragen sei. Nicht zu vergessen, dass wir uns schon seit geraumer Zeit in einer Phase hoher geopolitischer Anspannung befinden würden.

