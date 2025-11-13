In der norditalienischen Stadt Como hat der ÖPNV-Betreiber ASF Autolinee sieben neue Elektrobusse des chinesischen Herstellers Yutong eingeflottet und eine neue Ladeinfrastruktur in seinem Depot in Como-Lazzago fertiggestellt. Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um Exemplare der Baureihen E10 und E12 von Yutong - mit den namensgebenden zehn bzw. zwölf Metern Länge. Mit dieser jüngsten Lieferung umfasst die Yutong-Elektrobusflotte von ASF Como ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net