In der norditalienischen Stadt Como hat der ÖPNV-Betreiber ASF Autolinee sieben neue Elektrobusse des chinesischen Herstellers Yutong eingeflottet und eine neue Ladeinfrastruktur in seinem Depot in Como-Lazzago fertiggestellt. Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um Exemplare der Baureihen E10 und E12 von Yutong - mit den namensgebenden zehn bzw. zwölf Metern Länge. Mit dieser jüngsten Lieferung umfasst die Yutong-Elektrobusflotte von ASF Como ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.