Martin Lörtscher ist seit 25 Jahren Chef des Schweizer Traditions-Logisters Hugelshofer - und hat bis dato die Beschaffung von bald 80 E-Lkw geleitet. Als Mann der Praxis weiß Lörtscher um das Kostenbewusstsein seiner Branche - und sieht sowohl in der Antriebswende selbst, als auch im näher rückenden Energiemarkt ein immenses Spar- bzw. Erlöspotenzial. Hugelshofer sitzt in Frauenfeld nahe der deutsch-schweizerischen Grenze und wird gegen Jahresende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net