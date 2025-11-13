Hugelshofer ist eine Schweizer Transportfirma mit langer Tradition und bald 80 E-Lkw im Fuhrpark. Dazu betreibt die Gruppe einen Lkw-Ladepark, der als Dreh- und Angelpunkt dafür sorgt, dass die eigenen E-Lkw bis zu 200.000 Kilometer im Jahr abspulen. Und als wäre das nicht genug, treibt CEO Martin Lörtscher die Integration seiner Logistikfirma in den Energiemarkt in einer bisher selten zu beobachtenden Tiefe voran. Ihren Sitz hat die Hugelshofer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.