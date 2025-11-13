Nach Darstellung des Analysten Marc-Rene Tonn von Warburg Research hat die adesso AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) ein solides Zahlenwerk abgeliefert. Auf Basis der jüngst vorgelegten Zahlen erwarte das Unternehmen den Umsatz und das EBITDA für 2025 in der oberen Hälfte des Zielkorridors. In der Folge senkt der Analyst dennoch das Kursziel auf 150,00 Euro (zuvor: 160,00 Euro) und erneuert das Rating "Buy".



