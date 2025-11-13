Diese DAX-Aktie springt am Donnerstag plötzlich sehr deutlich an. Das steckt hinter dem überraschenden Kursplus, diese Nachrichten sind für Anleger jetzt wichtig und darum könnte sich jetzt eine Einstiegschance bieten. Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA hat am Donnerstag seine Zahlen vorgelegt, woraufhin die Aktie satte sieben Prozent nach oben gesprungen ist. Das steckt dahinter: DAX-Aktie springt aus dem Nichts an So hat das Unternehmen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.