EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NFON AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die NFON AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://corporate.nfon.com/en/investor-relations/reports/
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort: https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort: https://corporate.nfon.com/en/investor-relations/reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://corporate.nfon.com/en/investor-relations/reports/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort: https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort: https://corporate.nfon.com/en/investor-relations/reports/
13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NFON AG
|Zielstattstr. 36
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.nfon.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2229410 13.11.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group