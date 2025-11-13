Schluchsee/Schwarzwald (ots) -Der Schwarzwald gehört zu den beliebtesten Wanderregionen Deutschlands - und mittendrin verläuft einer der spektakulärsten Fernwanderwege des Landes: der Schluchtensteig. Auf rund 120 Kilometern führt er durch tiefe Klammen, wilde Schluchten, sonnige Hochweiden und vorbei an Wasserfällen, Felskanzeln und malerischen Schwarzwaldorten. Wer diese naturgewaltige Route ohne schweren Rucksack genießen möchte, kann sich jetzt voll und ganz aufs Erleben konzentrieren: Original Landreisen bietet den gesamten Schluchtensteig als Wandern-ohne-Gepäck-Tour mit Gepäcktransport, vorgebuchten Unterkünften und persönlichem Service an."Der Schluchtensteig verbindet alles, was Wandern im Schwarzwald so unvergleichlich macht: unberührte Natur, stille Pfade und beeindruckende Weitblicke", sagt Jörg Maier, Geschäftsführer von Original Landreisen. "Mit unserem Angebot möchten wir den Gästen ermöglichen, diese Route auf leichte, komfortable und dennoch authentische Weise zu erleben."Naturerlebnis: Von wilden Klammen bis zu weiten HochflächenDer Schluchtensteig ist bekannt für seine außergewöhnliche Landschaftsvielfalt. Die Wutachschlucht mit ihren schmalen Pfaden zählt zu den beeindruckendsten Schluchten Mitteleuropas. Auf dem Weg warten außerdem Highlights wie der Unterkrummenhof am Schluchsee, die tosenden Haslach- und Wutachfälle, die Hohwehraschlucht bei Todtmoos oder der Panoramablick vom Bildstein über den Schluchsee. Kaum ein anderer deutscher Fernwanderweg wechselt so eindrucksvoll zwischen wildromantischen Schluchten und offenen Schwarzwaldhöhen.Wandern ohne Gepäck - komfortabel durch den SchwarzwaldDas Prinzip "Wandern ohne Gepäck" macht die Tour für viele Wandernde besonders attraktiv. Während man tagsüber mit leichtem Rucksack unterwegs ist, transportiert Original Landreisen das Hauptgepäck bequem zur nächsten Unterkunft. Das ermöglicht ein entspanntes und erholsames Wandererlebnis - ideal für Einsteiger, Genießer und alle, die sich voll auf die Natur konzentrieren wollen.Die Unterkünfte entlang der Route werden von Original Landreisen sorgfältig ausgewählt. Gäste starten morgens mit einem kräftigen Frühstück in den Tag und finden am Abend erholsame Ruhe. Ergänzt wird das Paket durch ein umfangreiches Informationsmaterial, persönliche Beratung und eine Notfallnummer für unterwegs - ein Service, der besonders geschätzt wird.Flexibel, persönlich und regional verwurzeltOriginal Landreisen ist im Schwarzwald zuhause - und diese regionale Verankerung zeigt sich im gesamten Angebot. Das Team steht den Gästen mit Erfahrung, Leidenschaft und persönlicher Beratung zur Seite. Verschiedene Varianten der Tour ermöglichen flexible Reisezeiten und -dauern: ob 3-, 5- oder 6-Tage-Tour, ob allein, zu zweit, als Gruppe oder sogar als Wandern ohne Gepäck mit Hund."Unsere Gäste lieben die Kombination aus Naturabenteuer und Komfort", so Maier. "Wir möchten ihnen das Gefühl geben, bestens aufgehoben zu sein - von der ersten Anfrage bis zur letzten Etappe."Schluchtensteig - ein Fernwanderweg mit ZukunftDer Trend zum entschleunigten Reisen stärkt seit Jahren die Nachfrage nach Angeboten wie dem Wandern ohne Gepäck. Der Schluchtensteig zählt zu den "Top Trails of Germany" und zieht Wandernde aus dem gesamten deutschsprachigen Raum an. Die Verbindung aus eindrucksvoller Natur, guter Infrastruktur und nachhaltiger Reiseart macht ihn zu einem Trail, der sowohl für Presse als auch für Gäste langfristig relevant bleibt.Über Original LandreisenOriginal Landreisen ist ein Spezialist für Wanderreisen und Aktivurlaub im Schwarzwald und darüber hinaus. Das Unternehmen bietet sorgfältig ausgewählte Touren mit persönlicher Beratung, komfortablen Unterkünften und zuverlässigem Gepäcktransport. Ziel ist es, Wandern leicht, erlebbar und inspirierend zu machen - ganz ohne organisatorischen Aufwand für die Gäste.Mehr Informationen: https://original-landreisen.de/wandern-ohne-gepaeck/schluchtensteig/Pressekontakt:Jörg MaierVorstand: Original Landreisen AGWiesentalstraße 5, 79115 FreiburgTelefon: +49 (0) 76 1 / 88 79 311 6,www.original-landreisen.dejoerg.maier@original-landreisen.deOriginal-Content von: Original Landreisen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181406/6157743