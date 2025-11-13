© Foto: Matt Alexander Media Assignments - PA Wire

Walt Disney hat in seinem vierten Geschäftsquartal nur durchwachsene Zahlen vorgelegt - doch der Konzern setzt alles daran, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Die Dividende wird verdoppelt!Der Unterhaltungskonzern Disney will seine Aktionäre kräftig belohnen: Im neuen Geschäftsjahr soll die Dividende um 50 Prozent steigen, gleichzeitig wird das Aktienrückkaufprogramm auf 7?Milliarden US-Dollar verdoppelt. Der Kursaufschwung soll damit endlich zurückkehren - denn die Disney-Aktie steckt seit 2022 in einer Seitwärtsbewegung zwischen 80 und 125?US-Dollar fest, weit entfernt vom Allzeithoch aus dem Jahr 2021. Die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres zeigen eine deutliche …