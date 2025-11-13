In China ist Earnings-Season: Jetzt gibt Tencent seine Quartalsergebnisse bekannt.Tencent meldet am Donnerstag ein Umsatzwachstum von 15 Prozent im Jahresvergleich - angetrieben durch den Einsatz von KI in den Bereichen Werbezielgruppenanalyse und Gaming. Das Techunternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 192,9 Milliarden CNY (25,1 Milliarden Euro). Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen, die mit einem Umsatz von 189,2 Milliarden CNY (24,6 Milliarden Euro). In den Kernbereichen Gaming, Werbung und soziale Medien wurde mit 12,47 Milliarden Euro ein Plus von 16 Prozent im Jahresvergleich erzielt. [spotify]2zxb97ebxxoBqc0nZwtLi7[/spotify] Auch der …

