13. November 2025 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. ("First Mining" oder das "Unternehmen") (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FWB: FMG) gibt seine Finanzergebnisse für das am 30. September 2025 zu Ende gegangene dritte Quartal bekannt. Der Zwischenabschluss und der Lagebericht ("MD&A") sind auf der Webseite von First Mining unter www.firstmininggold.com/investors/reports-filings/financials/ verfügbar und wurden im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca/ und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht.

Highlights des dritten Quartals 2025:

- Am 3. Juli 2025 gaben die Mishkeegogamang First Nation und das Unternehmen bekannt, dass sie eine langfristige Kooperationsvereinbarung (die "Vereinbarung" oder "LTRA") für das Goldprojekt Springpole in Nordwest-Ontario unterzeichnet haben. Die Vereinbarung sieht eine Zusammenarbeit bei der Erschließung einer von Kanadas größten Goldressourcen - vom Bau über den Betrieb bis hin zur Stilllegung - auf eine Weise vor, die die Umwelt respektiert und der First Nation direkte Vorteile bringt.

- Am 22. Juli 2025 schloss das Unternehmen ein aufgestocktes vermarktetes Emissionsangebot von 66.670.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von insgesamt 12.000.600 $ ab (das "Emissionsangebot"). Am 5. August 2025 schloss das Unternehmen ein aufgestocktes nicht vermitteltes Angebot von 95.000.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 17.100.000 $ bzw. von 33.350.000 Flow-Through-Einheiten mit einem Bruttoerlös von 7.337.000 $ ab (das "nicht vermittelte Angebot"). Der Gesamterlös aus dem nicht vermittelten Angebot und dem Emissionsangebot belief sich auf 36.437.600 $.

- Am 31. Juli 2025 veräußerte das Unternehmen seine verbleibende Beteiligung von 20 % am Goldprojekt Hope Brook gegen 3 Millionen $ in bar und 7 Millionen Stammaktien von Big Ridge.

- Am 8. September 2025 veröffentlichte das Unternehmen weitere Bohrergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2025 auf Duparquet. Zu den Highlights der Bohrungen gehört die Weiterentwicklung der Entdeckungszone Aiguille. In Bohrloch DUP25-058 wurden 1,43 g/t Au auf 24,1 m durchteuft, einschließlich 4,56 g/t Au auf 4,0 m, womit das Ziel nach Osten entlang des Streichens weiter ausgedehnt wurde.

- Am 18. September kündigte das Unternehmen die Unterzeichnung einer historischen Absichtserklärung mit der Stadt Duparquet an, um die Gemeindeentwicklung und Zusammenarbeit beim Goldprojekt Duparquet zu fördern.

- Am 24. September 2025 meldete das Unternehmen die Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 auf Duparquet, wobei das neu entdeckte Ziel Miroir durch Bohrloch DUP25-064, welches 3,23 g/t Au auf 25,9 m lieferte, erweitert wurde. Am 10. November 2025 gab das Unternehmen weitere Ergebnisse aus dem Ziel Miroir bekannt. Unter anderem wurden in Bohrloch DUP25-078 2,01 g/t Au auf 29,8 m durchteuft, einschließlich 15,70 g/t Au auf 0,75 m und 18,20 g/t Au auf 1,0 m.

- Lisa Peterson, CPA, CA, wird nach Ende ihres Mutterschutzes zum 14. November 2025 ihre Tätigkeit als Chief Financial Officer ("CFO") des Unternehmens wiederaufnehmen. Während ihrer Abwesenheit diente Darren Prins, CPA, CA, als Interims-CFO des Unternehmens und Richard Huang, Vice President, Corporate Development des Unternehmens, wurde zum 1. April 2025 zusätzlich zu seiner aktuellen Funktion zum Corporate Secretary ernannt.

- First Mining freut sich bekannt zu geben, dass Vincy Benjamin dem Unternehmen zum 24. November 2025 als Director of Projects beitreten wird. Herr Benjamin war zuvor als Director of Engineering & Construction für Skeena Resources tätig, davor als Director of Projects für Sabina Gold & Silver. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung. In diesem Zeitraum führte er große Kapitalprojekte durch den gesamten Lebenszyklus - von der Machbarkeit und der Finanzierung bis zum Bau, der Inbetriebnahme und der Übergabe an das Betriebsteam.

- Während des Quartals bemühte sich das Unternehmen weiterhin um die Einbindung der ortsansässigen und indigenen Gemeinschaften in der Umgebung des Goldprojekts Springpole und verfasste Antwortschreiben zu Kommentaren im Rahmen der Umweltprüfungsverfahren des Bundes und der Provinz.

- Zum 30. September 2025 beliefen sich die Barmittel und marktfähigen Wertpapiere des Unternehmens auf 37,6 Millionen $ und die Beteiligung an PC Gold Inc. (Projekt Pickle Crow) auf 21,5 Millionen $.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo wir mit einer Machbarkeitsstudie begonnen haben und die Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem das Cameron-Goldprojekt in Ontario und eine 30-prozentige Projektbeteiligung am Pickle Crow-Goldprojekt.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Founding President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer und Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

Paul Morris | Direktor, Investor Relations | E-Mail: paul@firstmininggold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gültig. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "beabsichtigt", "schätzt", "sieht vor", "potenziell" "möglich", "Strategie", "Ziele", "Möglichkeiten", "Zielsetzungen" oder Variationen davon kenntlich gemacht oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "sollten" oder "werden" auftreten, oder die Verneinung einer dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Einschätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und beinhalten unter anderem Aussagen hinsichtlich des Abschlusses der Transaktion, des Engagements von First Mining bei Hope Brook und der Pläne von First Mining in Bezug auf Springpole, Duparquet und andere Projekte. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Transaktion abzuschließen, sowie die Möglichkeit, dass das Geschäft, der operative Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens möglicherweise durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien und anderen Gesundheitskrisen bzw. durch Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche wesentlich beeinträchtigt werden könnten; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des Betriebs auf einigen oder allen Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens sowie im Hauptsitz führen können; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR-Profils des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde.

First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und andere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

