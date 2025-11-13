Schon vor mehr als fünf Jahren ging Wirecard pleite. Doch bis zuletzt hofften zehntausende geschädigte Aktionäre zumindest auf etwas Schadenersatz aus der Insolvenzmasse. Nun entschied der Bundesgerichtshof (BGH): Daraus wird auf absehbare Zeit nichts. Der neunte Zivilsenat in Karlsruhe entschied, dass geschädigte Aktionäre im Insolvenzverfahren um Wirecard keine einfachen Gläubiger sind - und deshalb mit ihren Ansprüchen auf Schadenersatz hinter ...

