Trotz Shutdown-Ende stürzen die Krypto-Kurse weiter ab, während allein XRP dank der bevorstehenden ETF-Notierung glänzt.Die Erleichterung über das Ende des längsten Shutdowns in der Geschichte der USA währt an den Finanzmärkten nur kurz. Trotz der Wiederaufnahme der Regierungsarbeit fehlt Anlegern weiterhin ein entscheidender makroökonomischer Kompass: Die für Oktober erwarteten Inflations- und Jobdaten werden nach Angaben des Weißen Hauses wohl nie veröffentlicht. Der ungewöhnliche Daten-Blackout belastet Risikoassets - einschließlich Bitcoin und Ethereum. Eine Ausnahme bleibt XRP. Bitcoin und Ethereum unter Druck - Gesamtmarkt rutscht ab Am Donnerstagnachmittag notiert Bitcoin bei 102.920 …