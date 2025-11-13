Vorstellung des ersten vollständig verwalteten Solr-Dienstes in der DACH-Region und der EU zum Schutz von Datengrenzen mit Support in der EU

SearchStax, Inc., das Unternehmen für KI-gestützte Sucherfahrungen, hat heute die Verfügbarkeit von SearchStax Managed Search für die Datenhoheit der Europäischen Union (EU) mit Google Cloud Data Boundary bekannt gegeben und damit seinen vollständig verwalteten Apache Solr-Dienst erweitert, um die Compliance- und Datensicherheitsanforderungen Deutschlands und der EU zu erfüllen.

Zuverlässige Suche nach einem regulierten Markt

Deutsche und europäische Kunden stehen unter dem Druck, strenge Datenschutzgesetze wie die DSGVO und das EU-Datenschutzgesetz zu erfüllen. Unternehmen müssen nun nachweisen, wo Daten gespeichert werden, wer darauf zugreifen kann und wie die Sicherheit der Systeme gewährleistet wird. Die selbstverwaltete Apache Solr-Suche erhöht die Komplexität durch Updates, Backups und Audits, die ein Betriebsrisiko darstellen.

SearchStax Managed Search mit Google Cloud Data Boundary ersetzt diesen Aufwand durch einen unternehmensgerechten Solr-Dienst, der speziell auf Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Es bietet integrierte Automatisierung, Compliance und Sicherheit, um Unternehmen die vollständige Kontrolle über die Suchleistung und Datenhoheit zu ermöglichen, ohne dass sie sich um die tägliche Wartung kümmern müssen.

"Die Bewegung für digitale Souveränität in Europa verlangt mehr als nur Versprechungen sie verlangt Taten", erklärte Sameer Maggon, CEO von SearchStax. "SearchStax Managed Search Service entlastet Sie von der selbstverwalteten Solr-Infrastruktur und bietet die erforderliche Zuverlässigkeit, bedarfsgerechte Skalierbarkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Kunden erwarten. SearchStax integriert Managed Search mit Google Cloud Data Boundary, sodass Kunden in der EU eine sichere, konforme Grundlage erhalten, um Innovationen schneller voranzutreiben, sicher zu skalieren und in einer Welt, in der Souveränität an erster Stelle steht, wettbewerbsfähig zu bleiben."

Souveränität ohne Komplexität

Unternehmen können Solr über den Managed Service vollständig innerhalb der EU-Regionen auf Google Cloud Data Boundary bereitstellen und betreiben. Die Plattform bietet die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, die den deutschen und europäischen Datenschutzstandards entsprechen und gleichzeitig die Flexibilität von Solr mit SLA-gestützter Verfügbarkeit gewährleistet. Darüber hinaus umfasst sie Folgendes:

Daten bleiben innerhalb der EU-Grenzen. Die Solr-Infrastruktur wird in EU-Regionen von Google Cloud unter EU-Gerichtsbarkeit bereitgestellt.

Die Solr-Infrastruktur wird in EU-Regionen von Google Cloud unter EU-Gerichtsbarkeit bereitgestellt. Der Support verbleibt in der Region Primäre Support-Aufgaben können von Mitarbeitern in der Europäischen Union durchgeführt werden.

Primäre Support-Aufgaben können von Mitarbeitern in der Europäischen Union durchgeführt werden. Kontrollen sind Compliance-konform. Sicherstellung der Datenhoheit, des Personals und der Zugriffskontrollen innerhalb der EU.

Entwickelt für deutsche Unternehmen

In den Bereichen Fertigung, Automobilindustrie, Finanzwesen, Gesundheitswesen und allgemeine KI nutzen Unternehmen Solr, um Produktdaten, Serviceportale, Transaktionen und klinische Inhalte zu durchsuchen. Viele erweitern nun dieselben Solr-Suchindizes um eine suchgestützte Generierung, wodurch KI-Assistenten auf verifizierten Unternehmensdaten basieren, um konforme, kontextbezogene Antworten zu liefern. SearchStax Managed Search mit Google Cloud Data Boundary kann eine sichere und souveräne Grundlage für diese Workloads bieten und gewährleistet, dass Daten geschützt, überprüfbar und vollständig innerhalb der EU-Grenzen verbleiben.

Verfügbarkeit

SearchStax Managed Search für EU-Datensouveränität mit Google Cloud Data Boundary ist ab dem 13. November 2025 in allen unterstützten EU-Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Kunden unter www.searchstax.com.

Über SearchStax

SearchStax, Inc., das Unternehmen für Search Experience, ermöglicht es Marketingfachleuten und Entwicklern, schnelle und relevante Website-Suchfunktionen bereitzustellen. SearchStax unterstützt die Suche für mehr als 1.400 Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.searchstax.com und verbinden Sie sich mit uns über LinkedIn und @SearchStax.

SearchStax und SearchStax Managed Search sind Marken von SearchStax. Alle anderen Marken und Lösungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

