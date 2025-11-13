Die Aktie von Heidelberg Materials drängt sich dieser Tage wieder in den Vordergrund. Der im DAX gelistete Baustoffkonzern brach am Mittwoch nach oben aus und erreichte nach einem Kurssprung von mehr als +5% ein neues Rekordhoch. Was treibt den Anteilsschein an und wie viel Potenzial hat dieser noch? Robuste Q3-Bilanz Während Tech-Titel aktuell schwächeln, sind eher defensive Substanzwerte gefragt. Value statt Growth lautet die Devise. Dieses Umdenken ...

