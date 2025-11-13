Forschende haben zwei Bakterienarten kombiniert, die farbige Fasern produzieren können - in einem gemeinsamen Behälter und umweltfreundlicher als die gängigen Verfahren. Eine Bakterien-WG mit außergewöhnlichen Eigenschaften könnte die Textilproduktion künftig umweltfreundlicher machen. Vorausgesetzt, der Plan eines südkoreanischen Teams um San Yup Lee vom Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) in Daejon geht auf. Die Forschenden ...

