München (ots) -Die geplanten Themen:"Ich bin zurück" - der Schriftsteller Salman Rushdie veröffentlicht seine ersten literarischen Erzählungen nach dem MesserangriffJahrelang musste sich Salman Rushdie verstecken, nachdem eine Fatwa gegen ihn verhängt wurde. Dann, vor drei Jahren, passierte das lange Befürchtete, ein Messerangriff bei einer öffentlichen Veranstaltung. Salman Rushdie wurde schwer verletzt und überlebte nur knapp. Sein neues Buch "Die elfte Stunde" ist der Nachfolger des autobiografischen Werks "Knife" (2024), in dem er über den Messerangriff schrieb. Erst nachdem er sich das von der Seele geschrieben hatte, sagt er, war er wieder bereit für Belletristik. Und auch die kreist jetzt um das Thema Tod. "Wenn man dem Ende so nah war, denkt man intensiver über Sterblichkeit nach", sagt der Bestseller-Autor. In fünf Erzählungen setzt er sich literarisch mit dem Zeitraum auseinander, der vor Mitternacht liegt mit Mitternacht als die Stunde des Todes. Es geht um den letzten Abschnitt unseres Daseins, in dem das Leben und der Tod immer näher zusammenrücken. Einige seiner Protagonisten nehmen den Tod an, andere lehnen sich gegen ihn auf und selbst ein Untoter treibt hier sein Unwesen. "Ich wollte spielerisch damit umgehen", sagt Salman Rushdie im Gespräch mit "ttt". So lässt er einen alten Akademiker kurzerhand als Geist weiterleben, damit er, bevor es ganz zu Ende geht, noch Rache an seinem Kontrahenten üben kann. Ebenso magisch geht es in einer anderen Geschichte zu. Salman Rushdie sprüht wieder vor Fantasie und Erzählfreude, da ist er ganz der Alte.Weitere Themen der Sendung:"Lolita lesen in Teheran" - ein Film über die Kraft der Literatur und den Mut der Frauen in Teheran"Die Stunde der Raubtiere": Giuliano da Empoli über die Welt als Beute für Autokraten und Tech-BosseZwischen Jazz, Elektro und ukrainischer Seele - die Musikerin Ganna Gryniva verbindet die Folklore ihrer Heimat mit Weltmusik und JazzModeration: Siham El-MaimouniRedaktion: Ulrike Bremer, Nora Binder(HR)"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.