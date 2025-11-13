© Foto: picture alliance / PantherMedia | Olivier Le Moal

Erst der Absturz, jetzt der Run: Gold handelt plötzlich wie GameStop früher. Privatanleger schieben Millionen in Rohstoff-ETFs - und Analysten sehen den nächsten Rekord schon wieder kommen.Gold meldet sich mit einem Comeback zurück, das an die Hochphase der Meme-Aktien erinnert. Nur Wochen nach dem Absturz vom Rekordhoch um 4.400 US-Dollar steigt das Momentum wieder deutlich. Bloomberg zufolge sprang das Handelsvolumen des SPDR Gold Shares (GLD) am Mittwochnachmittag bereits über 1 Million Anteile - rund das Dreifache des Durchschnitts. Privatanleger legten laut JPMorgan-Stratege Arun Jain zudem 82,4 Millionen US-Dollar in Rohstoff-ETFs an. Das entspricht Zuflüssen, die höher liegen als an …