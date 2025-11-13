München (ots) -Abgedreht, dystopisch und mit ordentlich Satire: Constantin Film hat heute den ersten Teaser Trailer zu GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE veröffentlicht. Im neuen Film von Star-Regisseur Gore Verbinski ("Fluch der Karibik"-Reihe, "The Ring" und "Rango") betritt ein "Mann aus der Zukunft" (Sam Rockwell) ein Diner in Los Angeles. Dort muss er aus den anwesenden Gästen genau die richtige Kombination (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple) rekrutieren, um in einer nächtlichen Mission die Welt zu retten.Constantin Film bringt GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE 2026 in die Kinos.Die ersten Einblicke in den Film gibt es hier: https://youtu.be/4shJ29MBHYcZu den Darsteller*innen gehören der Academy Award®-, BAFTA®- und Golden Globe®-Gewinner Sam Rockwell ("Argylle", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Jojo Rabbit", "Vice - Der zweite Mann"), Haley Lu Richardson ("The White Lotus", "Drei Schritte zu Dir", "Columbus"), Michael Peña ("Der Griff nach den Sternen", "Der Marsianer - Rettet Mark Watney", "American Hustle", "End of Watch"), die Emmy®-nominierte Zazie Beetz (demnächst "Joker: Folie à Deux", "Joker", "Atlanta") und die BAFTA®-Preisträgerin und Golden Globe®-Nominierte Juno Temple ("Fargo", "Ted Lasso", "The Offer", "Abbitte").GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE ist eine Produktion der Constantin Film mit Blind Wink Productions und 3 Arts Entertainment. Regie führt Gore Verbinski, das Drehbuch stammt von Matthew Robinson. Produzent*innen sind Robert Kulzer, Denise Chamain, Erwin Stoff und Oly Obst. Executive Producer sind Oliver Berben, Michael Rothstein, Sam Hall, George Para und Matthew Robinson. Den Weltvertrieb übernimmt north.five.six.Erstes Pressematerial steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/Pressekontakt:Für Rückfragen:Constantin FilmPresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: presse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018915/100936570