Steinhausen (ots) -Routine, Arbeitsdruck und die Sehnsucht nach mehr Freiheit prägen den Alltag vieler Berufstätiger. So auch den von Loris: Der 20-Jährige wollte raus aus dem Kreislauf aus Schichtarbeit und Abhängigkeit. Heute erzielt er mit seinem eigenen Online-Shop täglich vierstellige Umsätze - und das mit nur wenigen Stunden Einsatz am Tag. Doch wie gelang ihm dieser Sprung?Viele denken darüber nach, manche träumen davon, aber nur wenige wagen den Start: als Angestellter mit einem vollen Arbeitstag mehr verdienen, um sich irgendwann vom klassischen 9-to-5-Stress zu verabschieden. Loris, 20 Jahre jung, stand genau an diesem Punkt. Er hatte keine Erfahrung im Online-Business und wusste anfangs weder, wie man Werbung schaltet, noch was einen guten Online-Shop ausmacht. Nach Feierabend war er oft ausgelaugt, doch der Wunsch nach mehr Freiheit und weniger finanziellen Sorgen ließ ihn nicht los.Als er zufällig ein Live-Video von Edison Qoraj auf TikTok sah, fiel der Entschluss: Er wollte wissen, was wirklich möglich ist, und hat sich bei Ecomcare Consulting gemeldet. Noch vor einigen Monaten hätte er dabei nie geglaubt, wie schnell sich sein Alltag durch das Coaching ändern würde, denn schon die ersten Verkäufe im eigenen Shop fühlten sich wie kleine Sensationen an. «Als bei Shopify der erste Abschluss kam, war das ein unglaubliches Gefühl. Für CHF 120 hätte ich sonst fast vier Stunden arbeiten müssen. Jetzt kam der Umsatz in einer halben Stunde rein», erzählt Loris.Vom Neuling zum Durchstarter: So machte Loris seinen Traum zur RealitätDie ersten Wochen waren geprägt von Lernen, Ausprobieren und Routinen. Mit konstantem Feedback, schnellen Antworten und nachvollziehbaren Strukturen wurde aus Unsicherheit aber schliesslich der erhoffte Erfolg. So kam auch der Durchbruch unerwartet schnell: In nur vier Tagen erzielte Loris knapp CHF 3'300 Umsatz und ca. CHF 1'700 Gewinn. «Ich hätte nie gedacht, dass so schnell solche Resultate kommen», sagt Loris. Worauf er besonders stolz ist? Mittlerweile hat er über 500 Bestellungen abgewickelt und hatte nur eine einzige Retoure. Einerseits liegt das an klaren Prozessen und guten Produkten, andererseits hilft es, dass er auf die Lieferanten von Edison Qoraj zurückgreifen kann: Lieferzeit 5 bis 8 Tage, kein Ärger mit unzuverlässigen Plattformen.Im Fokus standen von Anfang an hochpreisige Produkte und rentable Prozesse. Loris setzt dabei alles pragmatisch um, was er von Edison Qoraj lernt: Er investiert seine Werbekosten komplett aus den bestehenden Umsätzen, behält Steuern im Blick und kümmert sich mit persönlichen Dankeskarten auch um die Kundenzufriedenheit. Ausserdem zeigt er: Es braucht kein Startkapital in fünfstelliger Höhe: «Mit CHF 500 bis CHF 1'000 kann eigentlich jeder loslegen, am wichtigsten sind Fokus und ein klarer Plan.»Heute hat Loris' Shop über CHF 50'000 umgesetzt, mit stabilen Margen um die 50 Prozent - und das alles neben seinem Vollzeitjob als Logistiker. «Ich kann tatsächlich sagen: Meine Geldsorgen sind weg. Das Gefühl, nicht mehr auf jeden Franken achten zu müssen, motiviert enorm. Wenn es so weiterläuft, kann ich bald kündigen und meinen Tag völlig selbst gestalten.» Seine Geschichte zeigt dabei vor allem, dass es keine Ausreden gibt: «Wer bereit ist, täglich zwei bis drei Stunden zu investieren, kann tatsächlich ein echtes Online-Business aufbauen - egal ob Mutter, Vater oder Vollzeitangestellter.»