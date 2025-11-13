Die COP30 in Belém, Brasilien, startete mit einem klaren Fokus auf technologische Innovation und beschleunigte Finanzierungsmaßnahmen für Klimaanpassung. Der neu eingerichtete Fonds für Verluste und Schäden (FRLD) gab seinen ersten Aufruf für Projekte im Wert von 250?Millionen?US-Dollar bekannt, während multilaterale Entwicklungsbanken meldeten, dass die Anpassungsfinanzierung seit 2019 auf über 26?Milliarden?US-Dollar verdoppelt wurde, wie die Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer