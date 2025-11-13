Die COP30 in Belém, Brasilien, startete mit einem klaren Fokus auf technologische Innovation und beschleunigte Finanzierungsmaßnahmen für Klimaanpassung. Der neu eingerichtete Fonds für Verluste und Schäden (FRLD) gab seinen ersten Aufruf für Projekte im Wert von 250?Millionen?US-Dollar bekannt, während multilaterale Entwicklungsbanken meldeten, dass die Anpassungsfinanzierung seit 2019 auf über 26?Milliarden?US-Dollar verdoppelt wurde, wie die Plattform ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.