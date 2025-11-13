Die Alphabet-Sparte Waymo schickt ihre selbstfahrenden Autos in den USA erstmals vom Stadtverkehr auf die Autobahn - ein Gamechanger für Skalierung und Marktgröße. Gegen Alphabet, das sich mit Waymo das nächste Standbein neben dem Kerngeschäft mit Werbung und Cloud aufbaut, wirkt das Robotaxi-Versprechen von Tesla immer blasser.Wie am Mittwoch bekannt wurde, sollen die autonomen Fahrzeuge von Waymo ab sofort mit 100 km/h und mehr über die Autobahnen in den Regionen San Francisco, Los Angeles und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
