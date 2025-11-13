Getriebe sind in diesen Zeiten gefragt, vor allem Panzergetriebe. Im weltweiten Aufrüstungszyklus ist der deutsche Spezialist Renk Group einer der großen Profiteure. Am Donnerstag haben die Augsburger Geschäftszahlen vorgelegt. Die fielen zwar weitgehend wie erwartet aus. Doch die Renk-Aktie macht einen Freudensprung. Der Getriebe-Hersteller Renk hat angesichts des Rüstungsbooms im dritten Quartal weiter zugelegt. "Wir haben unseren starken Wachstumskurs, getrieben durch die hohe Nachfrage des Defense-Sektors, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär