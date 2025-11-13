Die Agentic Tourism Initiative wurde heute auf dem ersten TOURISE-Gipfel vorgestellt. Dabei wurde das weltweit erste Agentic-Protokoll für den Tourismus präsentiert, ein universelles digitales Rahmenwerk, das alle Phasen der Reise eines Touristen transformieren soll.

His Excellency Ahmed Al Khateeb, Saudi Arabia's Minister of Tourism and Chairman of TOURISE, launches the Agentic Tourism Initiative on the second day of TOURISE.

Die Initiative wurde in Zusammenarbeit mit TOURISE und Globant ins Leben gerufen und baut auf der Dynamik des renommierten Whitepapers Tourism's AI Takeover: Reinventing Travel through Agentic Tourism auf, um eine wegweisende Anwendung der KI zu schaffen. Es entspricht direkt der Forderung des Whitepapers, ein offenes Protokoll für Tourismus-KI zu schaffen, und definiert, wie KI-Agenten von der Inspiration bis zur Rückkehr interagieren. Das Ergebnis: intelligente, nahtlose und nachhaltige Reiseerlebnisse im gesamten globalen Tourismus-Ökosystem.

Die Initiative vereint eine vielfältige Koalition von Gründungsmitgliedern aus den Bereichen Technologie, Infrastruktur, Luftfahrt und Reisezielmanagement, darunter: Globant, Red Sea Global, HUMAIN, Riyadh Air, König-Salman-Internationalflughafen, World Travel Tourism Council, Amazon Web Services, Salesforce, Hollibob und Trip.com. Dieser kooperative Ansatz gewährleistet, dass das Agentic-Protokoll technisch robust, inklusiv und an die sich wandelnden Bedürfnisse von Reisenden, Reiseveranstaltern und Reisezielen weltweit anpassungsfähig ist.

"Wir sind stolz darauf, dass die Agentic Tourism Initiative vom Königreich aus startet und damit unser Engagement für die Gestaltung der Zukunft des globalen Reisens durch Innovation und Zusammenarbeit widerspiegelt. Dieses Protokoll stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung der Harmonisierung von Technologie und menschlichem Entdeckergeist dar. Indem wir KI in Empathie und kultureller Intelligenz verankern, verbessern wir nicht nur das Erlebnis der Reisenden, sondern befähigen Reiseziele auch, nachhaltig, inklusiv und zielgerichtet zu wachsen", erklärte Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus des Königreichs Saudi-Arabien.

Geleitet vom Grundsatz "Digitize the expected. Humanize the unexpected" die Initiative zielt darauf ab, menschliche Kreativität, Empathie und Verbundenheit zu verstärken, nicht zu ersetzen. Künstliche Intelligenz wird als Wegbereiter fungieren, indem sie die Menschen und Orte unterstützt, die Reisen sinnvoll gestalten, und gleichzeitig Reiseziele dabei unterstützt, langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

"Wir erleben derzeit den Beginn einer neuen Ära im Tourismus, in der Technologie und menschliche Kreativität zusammenkommen, um Erlebnisse zu schaffen, die nicht nur intelligenter, sondern auch sehr persönlich und unvergesslich sind. Die Agentic Tourism Initiative ist mehr als ein technischer Meilenstein; sie stellt einen strategischen Sprung in der Gestaltung der Nutzung von KI im Reisebereich dar. Durch die Entwicklung eines gemeinsamen Protokolls stellen wir sicher, dass diese Transformation inklusiv, sicher und für alle von Vorteil ist", erklärte Martín Migoya, CEO und Mitbegründer von Globant.

Über die TOURISE

Die TOURISE ist die weltweit führende Plattform, die neue Horizonte für den globalen Tourismus eröffnet.

Unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums und mit Unterstützung der saudischen Tourismusbehörde findet vom 11. bis 13. November 2025 in Riad, Saudi-Arabien, der erste TOURISE-Gipfel statt.

Die Veranstaltung bringt Visionäre aus Politik, Wirtschaft, Investment, Tourismus und Technologie zusammen, um transformative Vereinbarungen voranzutreiben und wirkungsvolle Initiativen zu entwickeln, die die Zukunft der globalen Tourismusbranche neu definieren.

Die TOURISE gewährleistet eine weltweite Beteiligung und bietet gleichzeitig Zugang zu Entscheidungsträgern, die die Entwicklung der Branche prägen. Nach dem Summit wird TOURISE als ganzjährige Plattform fortgesetzt, auf der mutige Ideen in reale Lösungen umgesetzt werden.

Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet. Gemeinsam sind wir unaufhaltsam.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tourise.com

