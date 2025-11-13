Das auf elektrische Schwerlasttransporte spezialisierte schwedische Unternehmen Einride plant, über eine SPAC-Fusion mit der Börsenhülle Legato an die US-Börse zu gehen. Der Abschluss des Deals ist für 2026 geplant. Einride gibt den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung mit Legato über eine für den SPAC-Börsengang nötige Unternehmensfusion bekannt. Der Zusammenschluss soll nach Unternehmensangaben in der ersten Hälfte 2026 erfolgen. Den Wert ...

